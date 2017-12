Texas-senator hevder Republikanerne har samlet nok stemmer til å få gjennom skattereform

utenriks

Republikanerne har 52 av de 100 representantene i Senatet, men flere av partiets representanter har vært skeptisk til skattereformen, som har fått svært raskt behandling.

Reformen vil senke skatten både for bedrifter og velstående amerikanere, noe som har vært en kampsak for president Donald Trump og Republikanerne. Ifølge The New York Times dreier det seg om skattekutt til en samlet verdi av nærmere 1.500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode.

I en analyse fra en uavhengig Kongresskomité anslås det at reformen vil legge 1.000 milliarder dollar til USAs gjeld.

