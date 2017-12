Tyrkisk arrestordre på tidligere CIA-leder

utenriks

Arrestordren på amerikanske Graham Fuller ble utstedt fredag, ifølge statlige tyrkiske medier.

Fuller anklages for brudd på den tyrkiske grunnloven, forsøk på å styrte Tyrkias regjering og spionasje. Han mistenkes for å ha forbindelser til bevegelsen til den omstridte tyrkiske predikanten Fethullah Gülen.

Tyrkias regjering hevder Gülens bevegelse sto bak det mislykkede kuppforsøket i landet i fjor. Gülen, som bor i eksil i USA, avviser anklagene.

Fuller sluttet i CIA på slutten av 1980-tallet. I løpet av karrieren i den amerikanske etterretningsorganisasjonen var han blant annet nestleder for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

I 2006 skrev Fuller et brev hvor han anbefalte at Gülen burde få opphold i USA, noe som trolig er en viktig årsak til at myndighetene i NATO-landet Tyrkia nå ønsker å arrestere ham.

(©NTB)