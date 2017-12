Vannkanoner mot demonstranter nær AfDs landsmøte i Tyskland

utenriks

Tysk politi har tatt i bruk vannkanoner for å spre demonstranter som har samlet seg nær landsmøtelokalet, og flere demonstranter er blitt såret, opplyser en talskvinne for politiet.

Det var demonstrasjoner på stedet også fredag kveld. Da samlet rundt 1.000 personer seg der, men uten at det oppsto uroligheter.

Det er ventet opptil 8.500 deltakere på helgens landsmøte, som er partiets første etter at det ble valgt inn i nasjonalforsamlingen i høst.

På programmet står blant annet partiledervalg. Partiet har hatt to ledere – Jörg Meuthen og Frauke Petry. Petry forlot partiet etter valget i høst. Hun forklarte sin avgang med at hun mener partiet har blitt for ekstremistisk.

Så langt har kun AfDs lokale leder i Berlin, Georg Pazderski, kunngjort at han er kandidat til å overta etter Petry. Men Alexander Gauland, som i likhet med Meuthen nyter støtte fra den mer nasjonalistiske fløyen i partiet, har ikke utelukket at han kommer til å stille opp mot Pazderski.

(©NTB)