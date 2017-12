13 døde i kollisjon mellom fiskebåt og tankskip i Sør-Korea

utenriks

Det var 20 passasjerer og et mannskap på to personer om bord på fiskebåten Seonchang-1 da den kolliderte med et 336 tonn tungt tankskip vest for havnebyen Incheon, nær Seoul.

Fiskebåtens kaptein er blant de to som er savnet. Alle passasjerene, som var med på båten for å delta på fisketur, var iført redningsvest, men mange av dem led av hypotermi.

Sør-Koreas president beordret storstilt rednings- og leteaksjon. Fire helikoptre og 14 båter bisto.

Det var ikke meldt om døde eller skader blant mannskapet på tankskipet.

Ulykken skjedde ved 6-tiden søndag morgen.

