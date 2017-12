Minst fem drept i eksplosjon ved fotballstadion i Afghanistan

utenriks

Motorsykkelen var utstyrt med eksplosiver som ble detonert nær et stadion i byen Jalalabad, provinshovedstaden i Nangarhar, opplyser Attahullah Khogyani, en talsmann for guvernøren.

Eksplosjonen fant sted like etter at en demonstrasjon til støtte for president Ashraf Ghani var blitt avsluttet inne på stadionet. Da var stadionet fullsatt.

Så langt har ingen påtatt seg ansvar for søndagens angrep.

Dagen i forveien ble to medlemmer av landets sikkerhetsstyrke drept og sju såret i tre bombeeksplosjoner nær en privat radio- og fjernsynsstasjon i Jalalabad.

