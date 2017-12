Netanyahu endrer omstridt lovforslag etter press og demonstrasjoner

utenriks

Regjeringens mål har vært å få loven vedtatt i ekspressfart. Slik det opprinnelige forslaget var utarbeidet, betyr det at den ville ha fått tilbakevirkende kraft og dermed beskytte Netanyahu i to pågående etterforskninger.

Men søndag varslet Netanyahu på Facebook at han har gitt ordre om å endre på teksten i lovutkastet slik at loven likevel ikke får tilbakevirkende kraft, skriver Haaretz.

– Beklageligvis har debatten rundt anbefalingen vår til lovutkastet utviklet seg til et politisk våpen mot en valgt regjering, heter det i Facebook-innlegget.

I det opprinnelige lovforslaget, av opposisjonspartiet Yesh Atid kalt «Netanyahu-loven», var det lagt opp til at politiet ikke kan komme med anbefalinger om straffeforfølgelse i saker som er eller har vært under etterforskning. Loven vil kunne gi riksadvokaten mulighet til å behandle politiets anbefalelse om tiltale og samtidig sikre at anbefalingen ikke blir offentliggjort.

Flere titusener deltok lørdag kveld i det de kalte «skammens marsj» i Tel Aviv i protest mot lovforslaget og mot korrupsjon. Det var demonstrasjoner også i byene Haifa og Rosh Pina.

Netanyahu har nå seks ganger blitt avhørt av israelsk politi som etterforsker ham for å ha tatt imot ulovlige gaver fra rike støttespillere. Statsministerens kontor har tidligere avvist anklager rettet mot ham, og hevdet at etterforskerne prøver å felle Netanyahus regjering.

(©NTB)