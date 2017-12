Presidentutfordrer vil ha omvalg i Honduras

utenriks

Valgkommisjonen i Honduras har ennå ikke kunngjort de endelige valgresultatene. Kommisjonen har uttalt at de resterende 5 prosent av stemmene som ennå ikke er talt opp, må telles for hånd på grunn av uregelmessigheter.

Nasralla ledet på et tidspunkt klart under opptellingen, men sittende president Juan Orlando Hernández er nå i føringen.

– Jeg har bedt dem om å gjennomføre valgene på nytt, men bare det som gjelder presidenten, med mål om å få en løsning på krisen Honduras lider under, sa Nasralla til nyhetsbyrået AP.

Valget sist søndag var også på representanter i nasjonalforsamlingen, tre visepresidenter og ordførere i 298 kommuner.

Nasralla la til at han ønsker at valget skal overvåkes av en internasjonal valgdomstol. En lokal valgdomstol vil ikke sikre et rettferdig valg, hevdet han.

Regjeringen i Honduras kunngjorde fredag kveld at portforbudet trådte i kraft klokken 23 samme kveld og skal gjelde i ti dager. I denne perioden er det forbudt å bevege seg utendørs mellom klokken 18 og 6.

Bakgrunnen for beslutningen er at det har brutt ut voldelige demonstrasjoner rundt omkring i landet som følge av at resultatene fra forrige søndags valg er blitt utsatt, og som følge av påstander om valgfusk. Minst én person er drept og flere er såret, ifølge myndighetene.

(©NTB)