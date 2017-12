utenriks

Ytterligere detaljer er så langt ikke kjent, melder DPA.

Dagen i forveien bekreftet tysk politi at det pågår utpressingsforsøk rettet mot det tyske fraktselskapet DHL. En pakke fylt med hundrevis av spiker og kraftig fyrverkeri ble levert med et DHL-bud til et apotek ved julemarkedet i Potsdam før helgen.

En tilsvarende pakke skal nylig ha blitt oppdaget i lokalene til en nettbutikk i Frankfurt.

Tysk politi uttalte søndag at det dreier seg om utpressingsforsøk mot DHL og ikke terror.

