EU og Storbritannia ikke enige om skilsmissen, forhandlingene fortsetter

– På tross av vår anstrengelse og fremgang vi har hatt, har det ikke vært mulig å nå full enighet i dag, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Juncker påpekte at det fremdeles er to-tre uløste spørsmål som gjenstår.

– Jeg er fortsatt overbevist om at vi kan nå tilstrekkelige framskritt innen toppmøtet 15. desember. Dette er ikke et nederlag, understreket EU-kommisjonens president.

– Vi vil samles før slutten av uka og er svært positive til at vi vil klare dette sammen, sa Storbritannias statsminister Theresa May.

Målet med møtene i Brussel var å få på plass en avtale om vilkårene for selve skilsmissen mellom Storbritannia og EU, slik at forhandlerne etter jul kan gå videre til å diskutere overgangsordninger og rammene for en framtidig handelsavtale.

Forhandlingene har pågått gjennom helgen og møtet ble regnet som det kanskje viktigste i brexitforhandlingene til nå. I innspurten har May vært under et voldsomt press.

Gir hun EU for mye, kan støtten i Parlamentet ryke og Storbritannia bli kastet ut i nytt politisk kaos. Men gir hun for lite, kan forhandlingene stoppe opp.

Budskapet fra EU-siden har vært at mandagen er siste frist hvis det skal bli aktuelt for EU å gjøre et vedtak før jul om å åpne fase to av forhandlingene.

