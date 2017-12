Søreide håper på ryddig brexit 

utenriks

Søreide var mandag på besøk i London, der hun holdt et bilateralt møte med Storbritannias utenriksminister Boris Johnson.

På samme tid var Storbritannias statsminister Theresa May i Brussel for å holde de kanskje viktigste forhandlingsmøtene med EUs ledere til nå.

Målet med møtene i Brussel er å få på plass en avtale om vilkårene for selve skilsmissen, slik at forhandlerne etter jul kan gå videre til å diskutere overgangsordninger og rammene for en framtidig handelsavtale.

– Det er en avgjørende milepæl, for det betyr at resten av jobben kan begynne, sier Søreide på telefon til NTB.

Hun mener det er viktig at skilsmisseavtalen kommer på plass snarlig, både av hensyn til framdriften i forhandlingene og fordi situasjonen da vil bli mer avklart for land som Norge.

Brexit ble et viktig tema under hennes eget møte med Johnson. De to diskuterte blant annet hvilke regler som skal gjelde for nordmenn i Storbritannia.

– Jeg videreformidlet vårt veldig klare synspunkt, nemlig at vi er opptatt av en ryddig brexit. Jo ryddigere brexiten blir, jo enklere blir det for oss å forhandle fram nye avtaler med britene på de områdene hvor vi må gjøre det, sier Søreide.

