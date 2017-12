Viktigste brexit-møte hittil

utenriks

Statsminister Theresa May og brexit-minister David Davis reiser begge til Brussel mandag etter at forhandlere fra begge sider møttes i helgen.

– Mange diskusjoner pågår fortsatt, og mandag vil bli en viktig mellomstasjon på veien mot det avgjørende rådsmøtet i desember, sier en talsperson for den britiske regjeringen. EU-lederne samles til toppmøte 14. og 15. desember.

I mandagens møte må britene legge fram konkrete forslag til løsning på flere spørsmål EU vil ha avklart før forhandlingene om britisk utmeldelse kan fortsette. Det kanskje viktigste – og vanskeligste – av disse spørsmålene er den fremtidige grensen mellom EU-landet Irland og britiske Nord-Irland.

May har sagt at det ikke kommer til å bli noen hard grense på den grønne øya når britene forlater EU i 2019. Irland og andre EU-land vil gjerne vite hvordan tollkontroll og andre grenseaktiviteter kan unngås på det som blir en del av EUs yttergrense etter brexit. Mandag møter hun EU-president Donald Tusk og EU-kommisjonens leder Jean Claude Juncker og ventes å legge fram et forslag EUs ledere kan diskutere fram mot toppmøtet senere i måneden.

Irlands utenriksminister Simon Coveney sier søndag at han håper Storbritannias forslag til grensehåndtering vil gi den fremdriften som er nødvendig for at forhandlingene kan gå videre til neste runde, som vil omfatte handel og forholdet mellom EU og et utmeldt Storbritannia.

Partene skal være nær en enighet om hvor mye Storbritannia må betale for å forlate det europeiske fellesskapet og om hvordan EU-borgeres rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i EU blir påvirket av utmeldingen.

