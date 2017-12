– Mulige elementer av folkemord i Myanmar

utenriks

Siden 25. august har over 620.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker i delstaten Rakhine.

Tirsdag holdt FNs menneskerettsråd et ekstraordinært møte i Geneève om rohingya-krisen i Myanmar. Her listet al-Hussein opp en rekke overgrep som er begått mot rohingyaene. Menneskerettighetssjefen sa blant annet at Myanmars sikkerhetsstyrker har vært involvert i å brenne folk inne i sitt hjem, drepe barn og voksne og voldta kvinner og jenter i stort omfang.

Al-Hussein fremhevet også de økende restriksjoner som rohingyaene møter, der de blant annet blir nektet statsborgerskap og fødselsattest for sine barn.

– Gitt alt dette, kan noen utelukke at elementer av folkemord kan være til stede, spurte al-Hussein deltakerne på rådsmøtet.

FNs menneskerettighetssjef overlater vanligvis til domstolene å tildele bestemte merkelapper til menneskerettighetsforbrytelser.

På FNs rådsmøte har flere land, inkludert Saudi-Arabia og Bangladesh, introdusert et utkast av en fellesuttalelse. Utkastet stadfester at det finnes bevis som «veldig sannsynlig indikerer forbrytelser mot menneskeheten».

Avgjørelsen, som vil bli stemt over senere tirsdag, oppfordrer Myanmar til å la FNs rettsetterforskere og hjelpeorganisasjoner slippe inn i Rakhine.

(©NTB)