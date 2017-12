Jemens eksilpresident beordrer offensiv mot Sana

utenriks

Ordren kommer etter at hans forgjenger Ali Abdullah Saleh ble drept av Houthi-opprørere få dager etter at han byttet side i krigen. Det pågår fortsatt kraftige kamper i hovedstaden.

– La oss gå sammen og fravriste disse kriminelle gjengene kontrollen, begynne på et nytt kapittel og fri vårt elskede Jemen fra dette marerittet, sier Hadi, som leder den internasjonalt anerkjente regjeringen i det krigsherjede landet. Presidenten lever for tiden i eksil i Saudi-Arabia, nabolandet som har gått tungt inn i den væpnede konflikten.

Sju bataljoner

Hadi har gitt visepresident Ali Mohsen al-Ahmar ordre om «aktivere militærenheter og rykke fram mot hovedstaden», sier en talsmann for presidenten som ikke ønsker å stå fram med navn. Kilder i forsvaret og regjeringen sier hæren vil ta seg inn mot Sana med minst sju bataljoner fra øst og nordøst.

Saleh, som styrte Jemen i tre tiår, ble tvunget til å gå av i 2012 etter å ha slått hardt ned på demonstranter som krevde hans avgang. I 2014 gikk han sammen med houthiopprørerne da de tok kontroll over store deler av landet, inkludert Sana. Den siste uken har alliansen smuldret opp, og titalls personer er drept i sammenstøt mellom ulike fraksjoner, mens Saleh selv strakte ut en hånd til den saudiledede koalisjonen som har gjennomført en rekke luftangrep mot houthiene siden september 2015.

Katastrofe

Flere tusen er drept i krigen i Jemen, som også har ført landet ut i en humanitær katastrofe, som går fra vondt til verre. Prisene på mat og vann skyter i været, og ifølge FN har 7,3 millioner mennesker akutt behov for vann. Brenselslagrene tømmes, og prekær mangel på brensel gjør at to sykehus i Sana ikke kan utføre akutte operasjoner. Medisiner som må holdes kjølig, kan bli ødelagt. Halve helsevesenet i det krigsherjede landet er satt ut av spill.

– Situasjonen var katastrofal allerede før kampene de siste dagene. Vi trodde ikke det kunne bli verre, men det har det, og situasjonen er nå uholdbar, sier talsperson Iolanda Jacquemet ved Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i Genève til nyhetsbyrået TT.

Sykdom og underernæring

FNs humanitære koordinator i Jemen, Jamie McGoldrick, har oppfordret de stridende partene til å innføre en midlertidig våpenhvile, slik at hjelpen kan nå fram til sivilbefolkningen. ICRC har også tatt til orde for dette flere ganger, men Jacquemet sier det ikke lenger er nok med humanitær bistand. Det eneste som kan hjelpe sivilbefolkningen nå, er at den saudiledede alliansens blokaden oppheves, mener hun.

– 27 millioner liv står på spill, sier hun. Halvparten av de 27 millioner innbyggerne i landet har ikke nok mat, og 4,5 millioner barn og gravide lider av underernæring. Sykdom er også et stort problem; hittil i år er over 2.000 mennesker døde av kolera, og ICRC advarte i november mot et difteriutbrudd.

– En forrædersk konspirasjon har falt

Ekspresident Saleh ble selv skutt og drept av houthiene mandag da han flyktet fra hovedstaden. En av lederne i partiet hans, Faiqa al-Sayyid, sier Saleh «ble martyr idet han forsvarte republikken».

Opprørsleder Abdel-Malik al-Houthi beskrev mandag drapet som «et historisk nederlag for koalisjonsstyrkene».

– I dag har en forrædersk konspirasjon falt, sa Houthi i en langvarig tale på opprørernes fjernsynskanal Al-Masirah.

