Ni amerikanske medier registrert som utenlandske agenter i Russland

utenriks

Amerikansk-finansierte Voice of America og Radio Free Europe/Radio Liberty, samt sju av deres tilknyttede selskaper har blitt registrert som å «utfylle funksjonene til en utenlandsk agent», melder departementet.

Meldingen kommer etter at president Vladimir Putin i forrige måned signerte en ny lov som gjør at internasjonale medier kan bli registrert som utenlandske agenter i Russland.

Den kontroversielle loven ble innført som svar på at USAs justisdepartement registrerte den statsstøttede russiske TV-kanalen RT som en utenlandsk agent.

Kastes ut av dumaen

Ifølge nyhetsbyrået AP vil registreringen kunne medføre at mediene mister kringkastingstillatelsen i det russiske parlamentet.

Etter at komiteen som styrer den amerikanske kongressens tilgang for tv- og radiojournalister, trakk RTs kringkastingstillatelse i forrige uke, har Russland lovet å gjøre det samme for medier som i Russland er registrert som utenlandske agenter.

Motsvar

Mandag anbefalte en komité ved statsdumaen, Russlands lovgivende forsamling, et forbud. Avstemningen er forventet å holdes senere denne uken.

Utenriksdepartementets talsperson Maria Zakharova, sa under høringen i statsdumaen at departementet støtter forbudet som et motsvar til det Moskva ser på som angrep på RT i USA.

Hun insisterte imidlertid på at utenriksdepartementet ikke vil frata noen utenlandske medier deres legitimasjon, eller undergrave deres arbeid.

