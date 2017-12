Trump får kraftige Jerusalem-advarsler

utenriks

– Herr Trump! Jerusalem er en rød linje for muslimer, sa Erdogan i en TV-sendt tale til sitt eget parti tirsdag formiddag.

Videre advarte han om et slikt steg vil føre til at Tyrkia kaller inn til et hastemøte i Organisasjonen for Islamsk samarbeid (OIC), og han advarte også om at Tyrkia kan «gå så langt» som å kutte alle bånd til Israel.

Lignende advarsler runget også fra andre muslimske land. Saudi-Arabia uttrykker sin «dypeste bekymring» over meldingene om at USA-president Donald Trump kan komme til å anerkjenne Jerusalem som hovedstad i Israel.

–Dette vil få alvorlige konsekvenser og vil føre til ytterligere komplikasjoner i konflikten mellom Palestina og Israel. Det vil også forhindre de pågående forsøkene på å få liv i fredsprosessen der, heter det i en saudiarabisk uttalelse tirsdag.

Nabil Shaath, rådgiver for Palestinas president Mahmoud Abbas, understreker det samme.

–Dette ville fullstendig ødelagt enhver mulighet Trump har for å spille rollen som en ærlig fredsmegler, sier han.

Selv EU uttrykker sterk uro rundt Trumps avgjørelse.

–Siden tidlig i år har EU vært klare og tydelige i forventningene om at man må reflektere grundig over konsekvensene av en eventuell unilateral beslutning om Jerusalems status, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

