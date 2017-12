Merkel hyller «dem som bryter tausheten»

utenriks

– Vi har dem å takke for deres mot til å bryte stillheten angående seksuelle overgrep, og for den globale debatten som har oppstått, sier den tyske statsminister via sin talsperson Steffen Heiberts onsdag.

Reaksjonen kommer etter at magasinet Time kåret alle dem som har brutt tausheten og fortalt om seksuelle trakasseringer og overgrep, til Årets person.

Merkel ble i 2015 selv tildelt prisen for Årets person av Time.

Trump på andre plass

Magasinet trekker fram at «The Silence Breakers», som Time omtaler dem som, kommer fra alle samfunnsklasser, yrker, raser, aldre og land.

– Deres kollektive sinne har gitt umiddelbare og sjokkerende resultater. For den betydningen de har hatt på 2017, kåres de til Årets person, skriver Time Magazine.

Donald Trump kom på 2. plass.

Time opplyste at Trump kom på andre plass fordi han – «som ingen annen tidligere president har fått verdens oppmerksomhet».

Men han ble altså slått av «The Silence Breakers».

Mange historier

De mange historiene om seksuell sjikane, trakasseringer og overgrep har kommet fram i kjølvannet av anklagene og avsløringene om den mektige amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein. Det førte til #metoo-kampanjen på sosiale medier som igjen har bidratt til at millioner av kvinner, men også flere menn verden over, har fortalt om hva de har blitt utsatt for av alt fra uønskede seksuelle tilnærmelser og trakasseringer til voldtekt og andre former for seksuelle overgrep.

– Emneknaggen #metoo har fungert som en paraply for solidaritet for millioner av mennesker som har stått fram med sine historier. Det er en del av historien, men ikke den hele, skriver Time videre.

«Today»

Kåringen til Time ble onsdag formidlet på NBCs «Today»-show der 59 år gamle Matt Lauer i over 20 år har jobbet – blant annet som programleder i «Today». Lauer ble nylig sparket etter anklager om seksuell trakassering av kollegaer.

Savannah Guthrie som onsdag ledet programmet, innrømmet at årets vinner traff dem spesielt, og nevnte Lauer med navn.

Krig mot mediene

Times beskriver nummer to på listen som en magnet for verdens oppmerksomhet.

– De stadige feidene, de ville beskyldningene, det rå og splittende språket hans, ingen tidligere øverstkommanderende har spredt sine utfall i en slik ufiltrert strøm før, het det i Times begrunnelse.

Magasinet nevner også at Trump har vraket tradisjonelle amerikanske allierte og at han har gått til krig mot mediene og sitt eget republikanske parti.

Time Magazine har kåret USAs president Donald Trump til nummer 2 på lista som Årets person – og begrunner det med at ingen tidligere president har fått verdens oppmerksomhet i den grad som ham. Foto: AP / NTB scanpix

