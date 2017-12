Trump krever at Saudi-Arabia slipper inn nødhjelp til Jemen

utenriks

Presidenten ba imidlertid ikke om en pause i den massive saudiledede bombingen av landet, som er åsted for det FN har kalt verdens verste humanitære krise.

I uttalelsen sier Trump at han har bedt sine rådgivere kontakte Saudi-Arabias lederskap og «be om at de helt og holdent lar mat, drivstoff, vann og medisiner nå fram til det jemenittiske folket, som desperat trenger det».

– Dette må gjøres umiddelbart av humanitære grunner, sier presidenten.

Hjelpeorganisasjoner har i lang tid tryglet verdenssamfunnet om å sørge for at Jemens sivile får hjelp. Millioner av menneskeliv står ifølge FN på spill i landet. Befolkningen er helt avhengig av import og mangler tilgang på mat og livsviktige medisiner etter at Saudi-Arabia og deres allierte innførte en blokade av det lutfattige landet.

Det kommer ikke fram av meldingen fra Det hvite hus om Trump mener Saudi-Arabia må la nødhjelpen komme fram til alle de rammede områdene i Jemen.

En koalisjon ledet av Saudi-Arabia kriger mot den jemenittiske Houthi-militsen på vegne av landets eksilpresident. Houthiene kontrollerer store deler av landet.

