Arrestordre utstedt mot Argentinas ekspresident

Dommer Claudio Bonadio ga torsdag ordre om at det skal reises tiltale mot Kirchner, og at hun skal varetektsfengsles og fratas sin parlamentariske immunitet.

Anklagene er basert på en rapport som aktor Alberto Nisman leverte fire dager før han ble funnet drept med et hodeskudd.

Flere av Kirchners tidligere ministre er også pågrepet i saken, ifølge avisa La Nación, som siterer kilder i rettsvesenet.

85 mennesker ble drept og flere hundre såret i bombeangrepet mot det jødiske foreningslokalet AMIA i Buenos Aires i 1994.

Ikke fastslått

Det er aldri fastslått hvem som sto bak bombingen, men Iran og libanesiske Hizbollah er blant dem som er utpekt.

Argentinske etterforskere undersøker nå om det ble inngått en intensjonsavtale med Iran da Kirchner var president, som ledd i en plan om å dekke over landets rolle i terrorangrepet.

Kirchner er tidligere anklaget for å ha dekket over Irans påståtte rolle, men en argentinsk dommer fastslo i 2015 at det ikke forelå beviser for dette.

– Samlet er bevisene langt fra å oppfylle minimumsstandarden, het det da.

64 år gamle Kirchner kaller anklagene «absurde».

Politisk comeback

Kirchner har vært etterforsket i flere ulike korrupsjonssaker siden hun gikk av som president for to år siden.

Kirchner gjorde nylig comeback i politikken da hun vant en plass i det argentinske senatet i valget i oktober.

Hun tok over presidentvervet i 2007 med løfter om å fortsette oppryddingen i økonomien som ektemannen og forgjengeren Nestor Kirchner startet fire år tidligere da han arvet et land i dyp økonomisk krise og kaos.

