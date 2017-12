Hundretusener flykter fra branner i California

utenriks

I Bel-Air, der styrtrike kjendiser som Beyoncé, Elon Musk og Rupert Murdoch bor, kjemper brannmannskaper nå på sprengt for å hindre at storslåtte palass i hundremillionersklassen blir flammenes rov.

Myndighetene har sendt ut en såkalt purpur-advarsel, noe som aldri har skjedd tidligere. varselet betyr at det er «ekstremt kritisk brann-vær». Det er den sterke og tørre fralandsvinden som gjør at brannene sprer seg i løpet av sekunder.

Det hvite hus er i løpende kontakt med myndighetene i California og har lovet hjelp hvis det blir vurdert som nødvendig.

Kraftig vind

Vindkast på over 35 sekundmeter gjør slukkingen svært vanskelig, og brannene har de siste dagene lagt et over 320 kvadratkilometer stort område i aske.

– Det blåser svært kraftig fra nordøst til sørvest, noe som har fått brannene til å blusse opp, sier Los Angeles' borgermester Eric Garcetti.

Politiet går nå fra dør til dør i boligområdene som trues, og kjører i tillegg rundt med høyttalere for å oppfordre folk til å evakuere.

I faresonen

Getty Center, et anerkjent kunstmuseum, er også i faresonen, og det samme er det velstående boligområdet som ligger mellom Mulholland Drive og Sunset Boulevard.

Prestisjefylte University of California ligger også i nærheten av området som nå herjes av brann, og flere av studentene brukte onsdag munnbind for å beskytte seg mot røyken. Torsdag ble all undervisning avlyst.

Minst 4.000 brannmannskaper er satt inn i slukkingen, og Californias guvernør Jerry Brown har innført unntakstilstand.

(©NTB)