Israel angrep Hamas-mål på Gazastripen

Israelske kampfly bombet to Hamas-stillinger torsdag kveld, opplyser det israelske forsvaret.

Tidligere på dagen hadde en rakett blitt skutt opp fra Gazastripen. Raketten nådde imidlertid ikke fram til Israel, men falt ned på bakken inne på Gazastripen.

– IDF (det israelske forsvaret red.anm.) holder Hamas ansvarlig for fiendtlig aktivitet rettet mot Israel fra Gazastripen, skriver IDF på Twitter.

Situasjonen har igjen blitt svært spent mellom israelere og palestinere etter at president Donald Trump onsdag kunngjorde at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad og at den amerikanske ambassaden på sikt skal flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem.

