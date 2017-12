Palestinerne vil kjempe for enstatsløsning

utenriks

– President Trump har sendt et budskap til det palestinske folk: Det blir ingen tostatsløsning, sier PLOs mangeårige forhandlingsleder Saeb Erekat til den israelske avisa Haaretz.

– Nå er det på tide å kjempe for én stat med like rettigheter for alle som bor i det historiske Palestina, fra elva til havet, sier Erekat.

Med elva mener han Jordan-elva som utgjør grensa mellom Jordan og Vestbredden, og med havet mener han Middelhavet.

Umulig

Alt i 2010 advarte Erekat om at Israel med sin bosetningspolitikk umuliggjorde en tostatsløsning.

– Alternativet for palestinerne er da å flytte oppmerksomheten tilbake mot en enstatsløsning der muslimer, kristne og jøder kan leve som likeverdige, sa Erekat den gang.

USAs tidligere president Jimmy Carter høstet kritikk da han i 2015 tok til orde for det samme.

– Israels statsminister Benjamin Netanyahu er ikke, og han har heller aldri vært, noen tilhenger av en tostatsløsning for Israel og Palestina, sa Carter.

– Netanyahu-regjeringen bestemte seg tidlig for å velge en enstatsløsning, det vil si beholde kontrollen over Vestbredden uten å gi palestinerne samme rettigheter som israelere, sa han.

Alt håp ute

Palestinas president Mahmud Abbas slår også fast at tostatsløsningen nå er historie, selv om Trump i sin tale hevdet det motsatte.

– Han ødela alt håp om en tostatsløsning, sier Abbas.

– Disse ytterst beklagelige og uakseptable tiltakene undergraver med overlegg alle forsøk på å få i stand fred, sier palestinernes president.

Ny intifada

Hamas-leder Ismail Haniyeh oppfordrer palestinerne til å starte et nytt opprør som svar på USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

– Den sionistiske politikken som støttes av USA, kan ikke konfronteres med mindre vi antenner en ny intifada, sa han torsdag.

Hamas har lenge hevdet at Israel aldri vil gå med på en tostatsløsning og sagt at det eneste realistiske er én stat.

En enstatsløsning med like rettigheter for alle er mange israeleres store skrekk, ettersom jøder risikerer å bli i mindretall i en slik stat.

Palestinerne vil i løpet av de nærmeste dagene sammenkalle alle partier og organisasjoner, inkludert Det palestinske nasjonalrådet (PLC) som er palestinernes lovgivende forsamling.

(©NTB)