Schulz ber SPD godta regjeringsforhandlinger med Merkel

Under innledningen på det tre dager lange SPD-landsmøtet understreket Schulz at partiet nå kan være i posisjon til å kreve betydelige innrømmelser, ikke minst en styrking av EU-samarbeidet. Tyskland er fortsatt uten regjering, ti uker etter valget.

– Vi skal ikke gå i regjering for enhver pris, men vi må heller ikke forkaste alt snakk om regjeringssamarbeid, sa partilederen.

Det er ventet at Schulz vil møte sterk motstand mot å delta i en ny storkoalisjon, særlig fra partiets yngre medlemmer. De mener at det elendige valget for SPD skyldes regjeringssamarbeidet med kristeligdemokratene og statsminister Merkel.

Ny situasjon

SPD erklærte rett etter valget at noe nytt regjeringssamarbeid med Merkel var utelukket, men Schutz har justert kursen etter hvert som tiden er gått, og koalisjonsforhandlingene mellom Merkel og de grønne og borgerlige partiene har kjørt seg helt fast.

Schutz understreket torsdag at SPD står overfor to muligheter: Enten gå i forhandlinger med kristeligdemokratene om en ny storkoalisjon, eller godta at Tyskland skal styres av en mindretallsregjering. Dette er en løsning som sitter langt inne hos et samfunnsansvarlig parti som SPD.

Merkels forsøk på å forhandle fram et regjeringsarbeid med De Grønne og Fridemokratene (FDP) brøt sammen i november, og siden da har presset på Schultz og SPD økt.

Harde krav

I sin langt åpningstale sa Schulz, som gikk av som president i EU-parlamentet for å sikre SPD valgseier i september, at partiet vil ha godt betalt for å gå med i en ny storkoalisjon. Han krevde blant annet at tyske myndigheter skal slutte seg til de planer om et styrket EU som den franske presidenten Emmanuel Macron har lagt fram.

Macron har foreslått en styrking av unionen blant annet gjennom å gi landene i eurosonen et felles budsjett og en felles finansminister.

Den ihuga europeeren Schulz snakket varmt om det han kalte Europa forenede stater, en visjon han ville ha virkeliggjort innen 2025.

– Europa er vår livsforsikring, vår eneste sjanse til å holde tritt med andre store regioner i verden, sa partilederen. Han mente at et enda mer integrert Europa kan møte store utfordringer som klimaforstyrrelser, økende innvandring og skatteunndragelser i milliardklassen hos internasjonale konserner.

