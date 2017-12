Studie: P-piller øker risiko for brystkreft

utenriks

Den danske studien, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet New England Journal of Medicine, viser at på ett år får normalt 55 av 100.000 kvinner mellom 15 og 49 år som ikke bruker hormonprevensjon, brystkreft.

Av dem som bruker hormonprevensjon, som p-piller og spiral, utvikler 68 av 100.000 kvinner brystkreft. Dermed gir hormonprevensjon 13 ekstra tilfeller av brystkreft per 100.000 kvinne hvert år.

– Det er første gang i verden vi har en undersøkelse av denne størrelsen, hvor vi har kunnet bestemme risikoen for brystkreft i forhold til hvor lenge kvinnen har brukt prevensjonsmiddel, sier Øjvind Lidegaard, professor ved Rigshospitalet og hovedforfatter av studien, til Politiken.

Studien viser at risikoen for å utvikle brystkreft øker også jo lengre kvinnen bruker hormonprevensjon.

