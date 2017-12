Dømt nederlandsk våpenhandler pågrepet i Sør-Afrika

utenriks

74 år gamle Guus Kouwenhoven ble pågrepet i sitt hjem i Cape Town fredag morgen, ifølge den nederlandske påtalemyndigheten.

Kouwenhoven ble i april dømt in absentia til 19 års fengsel for å ha solgt våpen til den tidligere liberiske lederen Charles Taylor og for medvirkning til krigsforbrytelsene som Taylors styrker var ansvarlig for i Liberia og Guinea fra 2000 til 2003.

Kouwenhoven ble første gang dømt for våpensmugling i 2006, men dommen ble opphevet i en høyere rettsinstans. Basert på nye bevis ble han endelig dømt i år.

