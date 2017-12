Nye protester mot Trump i Palestina

utenriks

I Betlehem kastet palestinere stein mot israelske soldater, som svarte med gummibelagte stålkuler, tåregass og sjokkgranater.

Både i Jerusalem, Ramallah og Gaza by var det demonstrasjoner. En kvinne fikk skuddskader i et sammenstøt med soldater ved grensa mellom Gazastripen og Israel.

To palestinere ble drept i sammenstøt fredag, og to personer ble drept i et israelsk luftangrep mot en Hamas-base på Gazastripen natt til lørdag. Det ble lørdag hold begravelser i det palestinske området for alle disse fire.

Begravelsene og de nye sammenstøtene fant sted nøyaktig 30 år etter starten på den første palestinske intifadaen – opprøret som begynte i 1987 mot Israels okkupasjon.

Rakettangrep

Det israelske luftangrepet rammet en base som brukes av den islamistiske Hamas-bevegelsens væpnede styrker i Nusseirat, sentralt på Gazastripen.

Israelske militære har opplyst at de angrep mål på Gazastripen som svar på rakettangrep fra det palestinske området. Flere raketter ble skutt fra Gazastripen mot Israel fredag.

I tillegg til dem som er blitt drept de siste dagene, er flere titall palestinere skadd. Også i en rekke muslimske land rundt om i verden er det holdt demonstrasjoner mot USAs Jerusalem-beslutning.

Omstridt by

Mens mange jødiske israelere mener Jerusalem er deres udelelige hovedstad, vil palestinerne at israelsk-okkuperte Øst-Jerusalem skal bli hovedstaden i en framtidig palestinsk stat.

Det har vært internasjonal enighet om at Jerusalems status skal avgjøres i forhandlinger mellom Palestina og Israel. Men tidligere denne uken erklærte USAs president Donald Trump at han anerkjenner byen som Israels hovedstad, og at USAs ambassade i landet skal flyttes til Jerusalem.

En rådgiver for palestinernes president Mahmoud Abbas bekreftet lørdag at et planlagt møte mellom palestinernes president Mahmoud Abbas og USAs visepresident Mike Pence avlyses.

