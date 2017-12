Guterres krever stans i krigen i Jemen

utenriks

– Dette er en idiotisk krig, sa António Guterres søndag og var uvanlig lite diplomatisk i språkbruken.

– Denne krigen er imot interessene til Saudi-Arabia og Emiratene, for ikke å snakke om folket i Jemen. Det vi trenger, er en politisk løsning, sa generalsekretæren i et intervju med CNN.

Guterres ba også USA legge enda mer press på Saudi-Arabia for å få landet til å oppheve blokaden mot Jemen og lette på den humanitære krisen som blokaden har ført til.

Hungerkatastrofe

Onsdag denne uken kom president Donald Trump med en sjelden uttalelse der han offentlig ba Saudi-Arabia, som er USAs allierte, om å la humanitær hjelp slippe inn i Jemen.

FN har kalt krigen i Jemen den verste humanitære katastrofen i verden akkurat nå. Over sju millioner jemenitter står i fare for å sulte i hjel.

Guterres er glad for at Trumps oppfordring ser ut til å ha påvirket Riyadh noe, for en del nødhjelp har blitt sluppet inn i Jemen de siste dagene. Men Guterres håper Trump kan legge ytterligere press på de saudiarabiske myndighetene slik at blokaden kan oppheves helt.

Krig og kolera

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014.

Søndag ble minst 26 Houthi-opprørere drept i et luftangrep utført av den saudiledede koalisjonen, ifølge jemenittiske sikkerhetskilder.

Ifølge FN er over 8.600 mennesker drept og nærmere 50.000 såret i Jemen siden våren 2015. I tillegg er tusenvis av jemenitter døde eller syke som følge av blokaden eller på grunn av koleraepidemien som også herjer landet.

Saudi-Arabia oppga i vår å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i Jemen og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser.

(©NTB)