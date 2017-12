Passasjerferje grunnstøtte ved Calais

utenriks

Det blåste sterk vind i området, men rederiet P & O opplyste at ferja lå stabilt.

Havnevesenet i Calais opplyser at taubåter forsøkte å trekke ferja av grunn, men arbeidet var vanskelig på grunn av den sterke vinden. Samtidig pågikk arbeidet med å få de om lag 200 passasjerene over til en annen ferje.

En talsmann for P & O opplyser at ferja The Pride of Kent grunnstøtte etter å ha truffet en gangbro mens den manøvrerte seg ut fra havnen. Ferja skulle til Dover på den britiske sørøstkysten.

Calais er knutepunktet for ferjetrafikken over Den engelske kanal.

