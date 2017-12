Qatar kjøper kampfly fra Storbritannia

utenriks

Kontrakten til en verdi av 8 milliarder dollar, rundt 66 milliarder kroner, ble undertegnet av Qatars forsvarsminister Khalid bin Mohammed al-Atittiyah og den britiske forsvarsministeren Gavin Williamson i Doha søndag.

Ifølge Williamson er Qatars bestilling av Typhoon-flyene den største på et tiår. Kontrakten inneholder i tillegg en intensjonsavtale om at Qatar skal kjøpe et ukjent antall kampfly av typen Hawk fra Storbritannia.

Kontrakten er den andre store bestillingen av kampfly som Qatar gjør denne uken. Sist torsdag undertegnet nemlig Qatars leder, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, og Frankrikes president Emmanuel Macron en kontrakt på til verdi av titalls milliarder euro.

Kontrakten inneholdt blant annet kjøp av tolv franske Rafale-kampfly. I tillegg skal Qatar Airways kjøpe 50 passasjerfly av typen A321 fra Airbus.

Flyselskapet har også sikret seg opsjon på kjøp av ytterligere 30 slike fly.

Qatar skal også kjøpe 490 pansrede kjøretøy av typen VBCI fra det franske selskapet Nexter, og det statlige jernbaneselskapet i Frankrike har sikret seg kontrakt på drift og vedlikehold av den planlagte T-banen i Doha.

I juni innførte Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Bahrain og Egypt blokade mot Qatar. De fire landene anklager Qatar for å støtte ekstremister i regionen, noe Qatar har avvist.

(©NTB)