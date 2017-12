«Lasermannen» må forklare seg for tysk domstol om 25 år gammelt drap

utenriks

Ausonius ble i 1994 dømt til livsvarig fengsel for ett drap, ni drapsforsøk og en rekke ran i Sverige. Det eneste drapsofrene hadde felles, var mørk hudfarge. Han fikk kallenavnet «Lasermannen» fordi han brukte gevær med lasersikte.

Tidligere i år ble Ausonius av tysk politi siktet for et drap på en kvinne i Frankfurt i 1992. Onsdag stilles han for retten. Hans tyske forsvarer Joachim Bremer er kritisk til tiltalen som tysk påtalemyndighet har utarbeidet. Ingen nye vitner har stått fram, påpeker han, to dager før rettssaken starter.

– Det finnes ingen nye bevis. Ingen DNA. Denne prosessen er basert utelukkende på indisier. Vi har sagt at den ikke bør gjennomføres, sier Bremer.

Men saken kan likevel ende med fellende dom, mener jussprofessor og advokat Ansgar Firsching. Han tror forklaringen på at saken kommer opp for retten først nå, rett og slett skyldes at tysk politi ikke har prioritert den siden Ausonius allerede sitter i fengsel i Sverige med livstidsdom.

