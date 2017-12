Netanyahu mener anerkjennelse av Jerusalem gjør fred mulig 

utenriks

Den israelske statsministeren var mandag i Brussel for å spise frokost med EUs utenriksministre. På vei inn til møtet sa han at han ventet en hard diskusjon om Jerusalem.

Netanyahu forsvarte USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

– Det faktum at Jerusalem er Israels hovedstad, er åpenbart for alle som har besøkt landet. Dere ser hvor nasjonalforsamlingen vår ligger, hvor regjeringskontorene ligger, mitt kontor, presidentens kontor, høyesterett. Ingen kan benekte det, sa Netanyahu.

– Dette står ikke i veien for fred. Det gjør fred mulig, for det å erkjenne realitetene er grunnlaget for fred, sa han.

Davids by

Jerusalem har vært jødenes hovedstad i 3.000 år, helt siden kong David grunnla byen, fastholdt Netanyahu.

– Vi har aldri mistet vår tilknytning, selv om denne tilknytningen benektes i latterlige FN-beslutninger, sa statsministeren.

Byen har også vært staten Israels hovedstad i 70 år, tilføyde han.

– Jeg mener det USAs president Donald Trump har gjort, bare er å legge fakta på bordet, sa Netanyahu.

– Jeg tror alle eller iallfall de fleste europeiske land vil flytte ambassadene sine til Jerusalem og anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, fortsatte han.

Forsiktig utenrikssjef

Mandagens besøk var det første på 22 år i EUs hovedstad fra en israelsk statsminister.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini uttalte seg forsiktig da hun møtte pressen sammen med Netanyahu foran frokostmøtet.

– Vi mener den eneste realistiske løsningen på konflikten mellom Israel og Palestina er en tostatsløsning med Jerusalem som hovedstad for begge, sa hun.

På vei inn til møtet understreket flere utenriksministre at direkte samtaler mellom Israel og Palestina er eneste fornuftige vei framover.

EU har forsøkt å snakke med én stemme i spørsmålet, men ifølge nettavisa Politico har det vært bekymring for at enkeltland, som Ungarn, skal tre ut av geleddet.

Frykt for eskalering

Møtet med EU-ministrene kommer dagen etter at Netanyahu møtte Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris.

EU og stort sett alle andre land i verden mener at Jerusalems status er et forhandlingsspørsmål ettersom Øst-Jerusalem er okkupert av Israel og tiltenkt som palestinernes framtidige hovedstad.

De siste dagene har det vært opptøyer og sammenstøt en rekke steder på den okkuperte Vestbredden og Gazastripen. Det vekker bekymring.

– Det verste som kan skje nå, er en opptrapping av spenningen og volden, advarte Mogherini da hun tok imot den israelske statsministeren.

Ifølge henne er det spesielt viktig å forhindre en opptrapping knyttet til de hellige stedene i Jerusalem.

