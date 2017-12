Somalisk journalist drept av bombe

utenriks

Mohamed Ibrahim, som jobbet som nyhetsoppleser for Kalsan TV, døde på sykehus mandag kveld av skadene han fikk da en bombe som var skjult i bilen hans eksploderte noen timer tidligere, opplyser kollegaen Ahmed Mohamed.

Somalia er et av verdens farligste land for journalister. Ifølge Committee to Protect Journalists er 59 journalister drept i landet siden 1992.

Ingen har tatt på seg ansvaret for bomben som tok livet av Mohamed Ibrahim.

Lokale krigsherrer, kriminelle, islamistgruppa al-Shabaab og den lokale sikkerhetstjenesten mistenkes alle for å ha stått bak tidligere drap på journalister.

Somaliske journalister mottar til stadighet drapstrusler, men politiet følger dem sjelden eller aldri opp. De ansvarlige for slike drap går også fri.

Bare én person er funnet skyldig i drap på en journalist i Somalia, og vedkommende ble dømt til døden og henrettet i 2016.

