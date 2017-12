Britisk inflasjon steg mer enn ventet

utenriks

Inflasjonstallene som ble offentliggjort tirsdag, var overraskende høye. Analytikere hadde ventet en liten nedgang fra forrige måned, fra 3 til 2,9 prosent. I stedet steg inflasjonen til 3,1 prosent.

Det betyr at sentralbanksjef Mark Carney i Bank of England må skrive et brev til finansminister Philip Hammond for å forklare hvorfor inflasjonen er over ett prosentpoeng over målsettingen på 2 prosent. Han må også redegjøre for hva han og resten av sentralbanken gjør for å få inflasjonen ned.

I november satte banken opp styringsrenten med et kvart prosentpoeng, til 0,5 prosent. Renteøkningen var den første på ti år.

