Löfven: Sverige har et problem med antisemittisme

Löfven sa dette under en pressekonferanse i Paris tirsdag, der han deltok under et stort klimamøte.

–Vi ser det tydelig. Vi ser det i Malmö og vi ser det i Göteborg. Da er det opp til oss både å motarbeide og forebygge dette, sa han.

–Vi må være veldig tydelige på at denne antisemittismen og dette jødehatet ikke har noen plass i samfunnet vårt. Den skal ikke ha noen som helst plass, sa Löfven.

Regjeringen har satt i verk flere tiltak for å motarbeide slike strømninger, blant annet ved å støtte skoleturer til Auschwitz, fortsatte han.

Löfven utelukker ikke strengere straffer for hatkriminalitet.

– Det kan trengs. Men vi skal huske på at det ikke er lov å gi uttrykk for hat mot ulike folkegrupper, så det fins lover. Men jeg vil ikke utelukke en skjerping. Men like viktig er det at vi forebygger. Ungdommer må få mer kunnskap om dette, sa Löfven.

Lørdag kveld kastet mellom 10 og 20 maskerte ungdommer brannbomber mot den jødiske synagogen i Göteborg, ifølge påtalemyndigheten trolig i protest mot Israel og president Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad.

To av de tre som ble pågrepet etter angrepet blir onsdag framstilt for varetektsfengsling, mistenkt for grov mordbrann.

