Problemer med gassforsyningen i flere land etter eksplosjon i østerriksk gassanlegg

utenriks

Én person døde i eksplosjonen, opplyser myndighetene. I tillegg ble 18 personer skadd, blant dem fem med alvorlige brannskader, opplyser Røde Kors' talskvinne Sonja Keller og en talsmann for brannvesenet.

Eksplosjonen skjedde klokken 8.45 tirsdag morgen. Den utløste en kraftig brann. Varmeutviklingen var så stor at biler som sto parkert utenfor anlegget, delvis smeltet. Et større område rundt terminalen ble sperret av, og folk ble bedt om å holde seg unna. Etter noen timers innsats fra 240 brannfolk ble brannen slukket.

De materielle skadene er store, opplyser Armin Teichert, talsmann for operatørselskapet Gas Connect Austria.

Politiet opplyser at eksplosjonen skyldtes tekniske problemer og at en gransking nå er i gang.

Leveranseproblemer

Gasseksplosjonen skjedde på et av Europas største gassanlegg i Baumgarten an der March, som ligger øst for Wien, nær grensen til Slovakia. Anlegget er hoveddistributør for naturgass som importeres fra Russland, Norge og andre land. Gassen blir sendt videre til andre europeiske land. Anlegget transporterer om lag én tidel av all gass som brukes på det europeiske markedet.

Leveransene til Østerrike, Tyskland og Frankrike er ikke blitt berørt av eksplosjonen, men det kan bli problemer med gassleveransene via rørledningen som går til Italia, Slovenia og Kroatia, opplyste Teichert tirsdag formiddag. Senere på dagen kunngjorde italienske myndigheter det de kalte unntakstilstand for landets gassektor. Men de understreket at det ikke er snakk om gassmangel og at Italia har egne gasslagre.

Italiensk gassmangel

– Gassforsyningen til italienske forbrukere er uansett sikret ved å øke gassforsyningen fra nasjonale underjordiske reserver. Myndighetene overvåker nå situasjonen sammen med operatører for å anslå hvor lang tid det vil ta før gassforsyningen er gjenopprettet, heter det i en uttalelse fra regjeringen.

Italienske myndigheter mener tirsdagens eksplosjon i Østerrike understreker behovet for å få ferdigstilt en gassrørledning som er planlagt under Adriaterhavet.

– Hvis vi hadde hatt den transadriatiske rørledningen på plass, hadde vi ikke hatt behov for å erklære unntakstilstand, slik vi har gjort i dag, sier Carlo Calenda, statsråd for økonomisk utvikling.

Miljøvernere og lokalpolitikere er motstandere av planen om å bygge rørledning under Adriaterhavet.

(©NTB)