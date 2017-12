Spania tar beslag i boligen til Catalonias tidligere president

utenriks

I september slo domstolen fast at Mas og åtte andre tidligere katalanske ledere skal betale drøyt 50 millioner kroner for å dekke utgiftene til en folkeavstemning de holdt i 2014.

Så langt har de ni tidligere lederne betalt drøyt 28 millioner kroner, og domstolen slo derfor fast at det skal tas beslag i Mas' bolig i Barcelona og andre verdier de ni tidligere har stilt som garanti.

Folkeavstemningen om uavhengighet som ble holdt i Catalonia i 2014 var rådgivende, men Spanias grunnlovsdomstol slo fast at den var ulovlig.

Domstolen slår også fast at det skal tas beslag i halvparten av boligen til Francesc Homs, som tidligere var talsmann for regjeringen i Catalonia.

Mas og de øvrige tidligere katalanske lederne bestrider kravet, hevder at det savner juridisk grunnlag og at det er et forsøk fra spanske myndigheter på å «skremme» separatistene.

(©NTB)