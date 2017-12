Taxisjåfør fra Bangladesh sto bak bombe i New York

utenriks

Rørbomben Akayed Ullah hadde festet til kroppen eksploderte bare delvis, trolig på grunn av feilkonstruksjon. 27-åringen ble sendt til sykehus med alvorlige skader i overkroppen og på hendene.

Tre andre ble først meldt såret i det politiet sier var en terroraksjon i morgenrushet, men det viste seg senere at de slapp fra hendelsen med øresus og hodepine.

Ifølge politiet brukte gjerningsmannen julelys, fyrstikker og et ni volts batteri for å antenne bomben og borrelås for å feste den til kroppen. Politiet mener han mest sannsynlig fant oppskriften på internett.

Kom til USA på familievisum

Ifølge amerikanske myndigheter kom Ullah til USA på et familievisum i 2011 og jobbet som taxisjåfør. Både president Donald Trump og justisminister Jeff Sessions mener angrepet understreker behovet for en innvandringsreform i USA.

– Altfor mange farlige mennesker får tilgang til landet vårt uten at bakgrunnen deres blir sjekket godt nok, heter det i en uttalelse fra Trump, som mener man må sette en stopper for «kjedeinnvandring».

Opererte alene

Ifølge The New York Post, som viser til politikilder, skal Ullah fra sykehussenga ha fortalt etterforskerne at angrepet var hevn for «bombing» i hjemlandet Bangladesh. Hvilken bombing han henviste til, er uklart. De eneste som har sprengt bomber i Bangladesh de siste årene, er militante islamister.

Ifølge New Yorks guvernør Andrew Cuomo er det ingenting som tyder på at Ullah kan knyttes til noe «sofistikert nettverk», men lokale myndigheter opplyser at han skal ha sett på propaganda fra den ytterliggående islamistgruppa IS på nettet.

Morgenrushet

Angrepet fant sted i en undergang på T-banestasjonen mellom 7th og 8th Avenue i morgenrushet klokka 7.30 mandag, under bussterminalen Port Authority.

– Dette var forsøk på et terrorangrep. Takk Gud for at gjerningsmannen ikke klarte å oppnå sitt mål, sier New Yorks ordfører Bill de Blasio.

Politiet avhørte mandag kveld familiemedlemmer og naboer av Ullah, som bodde i nabolaget Flatlands i Brooklyn.