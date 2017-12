To begjæres varetektsfengslet etter synagogeangrep i Göteborg

utenriks

Tre personer ble søndag pågrepet og siktet etter brannbombeangrepet mot synagogen i Göteborg lørdag kveld. Politiet hadde frist til onsdag med å begjære dem varetektsfengslet. Tirsdag besluttet påtalemyndigheten å fremme fengslingsbegjæringer for to av de tre mennene. Den tredje løslates, opplyser påtaleansvarlig Stina Lundqvist.

Fengslingsbegjæringen ble fremmet bare timer før den jødiske høytiden hanukka innledes tirsdag kveld. Politiet har nå døgnkontinuerlig bevoktning ved synagogen, opplyser pressetalsmann Peter Adlersson.

Svenske politikere har reagert med sjokk og avsky etter brannbombeangrepet. Også kristne og muslimske organisasjoner fordømmer angrepet, og folk har vist sin støtte ved å feste blomster og papphjerter på gjerdet utenfor synagogen.

Øyenvitner har fortalt at mellom ti og tjue maskerte personer kastet brannbomber. Synagogen ligger ved siden av et menighetshus der rundt 20 ungdommer deltok på et arrangement. Ingen ble skadd, og det oppsto ikke skader på synagogen eller menighetshuset.

Hendelsen førte til skjerpet sikkerhet ved de tre synagogene i Stockholm. Også i Malmö ble sikkerheten skjerpet etter at det fredag ble ropt drapstrusler mot jøder under en demonstrasjon i kjølvannet av USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Mandag ble det kastet to brannbomber mot kapellet ved det gamle jødiske gravstedet i den sørsvenske byen.

