Ny rentehevning ventes i USA

utenriks

Denne ukens rentemøte i den amerikanske sentralbanken blir det siste til sentralbanksjef Janet Yellen. President Donald Trump har besluttet å erstatte henne med Jerome Powell, som i dag sitter i sentralbankens styre, når Yellens periode utløper i februar.

Blant amerikanske økonomer og i finansmarkedene ser det ut til å være bred enighet om at det onsdag kommer en ny rentehevning. Utviklingen i såkalte futures-markeder tyder på 90 prosent sannsynlighet for et rentehopp, ifølge USA Today.

Tidligere i år er renta blitt hevet to ganger, i takt med den gradvise bedringen i amerikansk økonomi. Men styringsrenta ligger fortsatt ikke høyere enn i intervallet 1 til 1,25 prosent.

