Skjebnedag for nettnøytralitet i USA

Pai, som tidligere i år ble utnevnt av president Donald Trump, presenterte i forrige måned et forslag som, hvis det blir vedtatt, innebærer at FCCs regelverk for nettnøytralitet på amerikansk jord blir fjernet.

Pai har argumentert med at kravet om nettnøytralitet hindrer investeringer som kan gi folk bedre nettilgang. Forslaget hans åpner for at nettleverandører kan ta ekstra betalt av selskaper som trenger stor båndbredde, for eksempel Netflix, for å levere tjenester til sine kunder.

Prinsippet om nettnøytralitet går ut på å sikre lik tilgang til alle nettsteder og alle typer innhold på internett, uten at noen selskaper skal kunne kjøpe seg til «forkjørsrett» for sine tjenester på nett.

En rekke politikere, både blant Demokratene og Republikanerne, har stilt seg skeptisk til Pais forslag, folk har gått i demonstrasjonstog, og tidligere denne uken sendte 21 internett-pionerer et åpent brev til Kongressen, i et forsøk på å få politikerne til å nedstemme et eventuelt vedtak fra FCC.

– Dere skjønner ikke hvordan internett fungerer, var tittelen på brevet, signert av blant andre Apples medgrunnlegger Steve Wozniak, Vint Cerf, som utviklet nettprotokollen TCP/IP, og Tim Berners-Lee, som fant opp verdensveven (www).

39 senatorer oppfordrer i et brev FCC til å utsette avstemningen.

Det er imidlertid ventet at medlemmene i FCC torsdag vil vedta Pais forslag med knapt flertall.

