Tusk tror brexitsamholdet vil bli satt på prøve

– Jeg er ikke i tvil om at den virkelige testen på samholdet vårt vil være fase to i brexitsamtalene, sa Donald Tusk da han ankom til EUs toppmøte i Brussel.

Det er ventet at stats- og regjeringssjefene fredag vil gjøre et vedtak om å åpne fase to av forhandlingene.

I fase én er det kun vilkårene for selve skilsmissen som er blitt diskutert. I disse samtalene mener EU-diplomater at de 27 medlemslandene som blir værende i EU når Storbritannia går ut, har vært bemerkelsesverdig samstemte.

Men i neste fase skal det også forhandles om en framtidig handelsavtale.

I disse samtalene er det ventet at interessekonflikter mellom ulike EU-land vil komme klarere til syne.

