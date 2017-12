Kurz spikret regjeringsavtale med Østerrikes høyrepopulister

utenriks

ÖVPs leder Sebastian Kurz (31) ble den store vinneren i valget 15. oktober. Han blir nå Europas yngste regjeringssjef.

Kurz inviterte med seg høyrepopulistene i regjering, og Kurz kunngjorde sammen med FPÖ-leder Heinz-Christian Strache fredag kveld at de har ferdigstilt en avtale.

Frihetspartiet vender dermed tilbake til makten, 17 år etter at de sist satt i regjering. Strache ligger an til å bli visestatsminister.

Det tok Kurz og Strache sju uker å forhandle om en koalisjonsavtale, og den påtroppende statsministeren sier koalisjonens mål er å kutte skattene og styrke vilkårene for næringslivet i Østerrike.

– Og viktigst av alt – vi vil gjøre Østerrike tryggere. Dette omfatter kamp mot uregulert migrasjon, sier Kurz.

31-åringen vant valget etter å ha omfavnet FPÖs mål om å begrense innvandring og å bekjempe en påstått trussel fra islam.

Flyktningkutt

– Østerrikere ga oss et klart mandat om å ta problemer i vårt land alvorlig, å lytte, å stanse den dårlige utviklingen de siste årene, sier Strache.

Ingen av partiene har presentert noen fullstendig politisk plattform, og det er ennå ikke kjent hvem som skal fylle de øvrige ministerpostene.

Det ventes uansett at den nye regjeringen vil ta Østerrike et stort skritt til høyre. Partiene har de siste ukene lettet noe på sløret om hva som er i vente, deriblant kutt i velferdsytelser til flyktninger og separate barneskoleklasser for innvandrerbarn som ennå ikke har lært seg tysk.

Røykelov skrotes

I tillegg ønsker de å oppheve røykeloven som skulle tre i kraft neste år, og som ville forby røyking på restauranter og barer. Koalisjonen har også lovet skattekutt for barnefamilier.

Frihetspartiet har krevd å få ministerposter i innenriksdepartementet, forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet.

Koalisjonsregjeringen ventes å bli tatt i ed tidlig neste uke. Allerede lørdag er det planlaget at partilederne skal presentere sin regjeringsplattform for president Alexander Van der Bellen, forutsatt at ledelsen i hvert av partiene gir sin formelle tilslutning.

31-årige Kurz er utenriksminister i den avtroppende regjeringen, som ledes av sosialdemokratenes statsminister Christian Kern.

Folkepartiet fikk en oppslutning på 31,5 prosent i valget. Sosialdemokratene fikk 26,9 prosent, mens Frihetspartiet fikk 26 prosent av stemmene.

