Rubio vil likevel støtte Trumps skattereform

Støtten fra Rubio øker muligheten for at Kongressen vil vedta den omstridte skattereformen.

Rubio krevde større skattelettelser for lavinntektsfamilier før han ville stemme for forslaget. Dermed sto Republikanernes syltynne flertall i Senatet i fare for å ryke. Den republikanske senatoren Mike Lee har på forhånd sagt at han er i tvil om hva han vil stemme.

Fredag endret Rubios partifeller forslaget i tråd med hans krav.

En tidligere versjon av skattereformen ble nylig godkjent i Senatet med 51 mot 49 stemmer. Da stemte Rubio for.

Reformen er blitt beskrevet som Trumps første store seier som president, og ulike versjoner er allerede vedtatt av det republikanske flertallet i både Senatet og Representantenes hus. Men de to kamrene i Kongressen må bli enige om en felles versjon før den blir en realitet.

Marco Rubio var lenge med i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat, og han var på forhånd regnet som favoritt. Men under nominasjonene i de ulike delstatene var det Trump som fikk størst oppslutning.

«Lille Marco» var kallenavnet som Trump ga sin rival under nominasjonsprosessen.

