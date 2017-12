Kraftig vind gjør slukningsarbeidet i California vanskeligere

utenriks

– Uansett hvordan du vrir og vender på det, vil brannfaren tilta igjen over helgen, sier meteorolog Ken Clark ved AccuWeather.

I tillegg til å gjøre slukningsarbeidet vanskelige vil vinden også virvle opp røyk og støv, og det vil bli vanskeligere for redningsmannskap å ta seg inn i brannrammede områder.

Torsdag døde en 32 år gammel brannmann under slukningsarbeidet. Hendelsesforløpet er ukjent.

Storbrannen er nå den fjerde største i Californias historie, og området som er rammet er like stort som New York by.

8. desember erklærte president Donald Trump unntakstilstand.

(©NTB)