Splittet ANC velger ny leder

Helgens partikongress i Soweto utenfor Johannesburg skal blant annet velge ny leder etter president Jacob Zuma, som har kjempet mot anklager om korrupsjon, misbruk av offentlige midler, voldtekt og flere andre forhold helt siden begynnelsen av 2000-tallet.

Sju kandidater kjemper om å overta som partileder, men i praksis står det mellom visepresident Cyril Ramaphosa og Zumas ekskone Nkosazana Dlamini-Zuma.

Hvem av de to som trekker det lengste strået vil ifølge programmet bli avgjort av de rundt 5.000 deltakerne under en avstemning søndag kveld.

Stemmekjøp

Dlamini-Zuma støttes av ANCs mektige kvinnegruppe og ungdomspartiet, mens den tidligere fagforeningslederen Ramaphosa har bred støtte fra folk i byene og middelklassen.

Rykter om stemmekjøp svirrer, og i et forsøk på å forhindre dette er det innført forbud mot mobiltelefoner i møtesalen. Bakgrunnen er frykt for at delegatene skal ta selfie når de avgir stemme, for deretter å innkassere penger fra kandidaten de stemte på i ettertid.

At president Jacob Zuma støtter ekskonas kandidatur, kan slå begge veier for henne. ANC har under hans ledelse vært preget av skandaler, mange av dem med ham selv i sentrum.

Mistet støtte

Frigjøringsbevegelsen, som under Nelson Mandelas ledelse hadde støtte fra store deler av Sør-Afrikas svarte befolkning, har de siste årene mistet stadig mer oppslutning.

Under valget i 2009 fikk ANC 65,9 prosent av stemmene, men under lokalvalget i 2016 var oppslutningen falt til under 54 prosent og partiet fikk under halvparten av stemmene i fem av Sør-Afrikas seks største byer.

Kritiske røster tror Zuma støtter ekskonas kandidatur i håp om å slippe å bli straffeforfulgt når presidentperioden er omme og han mister immuniteten i 2019.

Korrupsjon og voldtekt

Zuma var visepresident i Sør-Afrika mellom 1999 og 2005, da han ble sparket av president Thabo Mbeki etter korrupsjons- og voldtektsanklager. Han ble frikjent for voldtekt i mai 2006 og utfordret året etter Mbeki som ANC-leder og vant.

Korrupsjonsanklagene ble henlagt i 2009, men Sør-Afrikas ombudsmann for korrupsjonsbekjempelse konkluderte i fjor med at presidenten hadde brukt nærmere 200 millioner kroner fra statskassen for å pusse opp landstedet sitt.

Blant tiltakene han lot staten betale var bygging av et svømmebasseng. Det ble fakturert som et brannsikringstiltak.

Zuma nektet for å ha gjort noe galt, men ble til slutt pålagt av landets grunnlovsdomstol å betale tilbake drøyt 4 millioner kroner. Flere nære medarbeidere av ham er fortsatt under etterforskning for korrupsjon.

