Etterforskere: Nødbremsen på toget ble aktivert automatisk 

utenriks

– Vår foreløpige gjennomgang av togets ferdskriver viser at nødbremsen ble automatisk aktivert da ulykken oppsto i stedet for å bli utløst av lokføreren, sa nestleder Bella Dinh-Zarr i det føderale organet for gransking av samferdselsulykker NTSB på en pressekonferanse tirsdag.

Dataene tydet også på at toget hadde en fart på 129 kilometer i timen i en 48-sone. Etterforskerne skal nå snakke med ansatte som var om bord, og som for tiden fortsatt er innlagt på sykehus. De vil fortsette å analysere dataene fra ferdskriveren for å finne ut hvorfor toget hadde så høy hastighet.

Distraksjon

En talskvinne for transportmyndighetene i delstaten Washington opplyste til Seattle Times at fartsreduksjonene er merket rundt 3 kilometer før den senkede hastighetssonen og igjen rett før sonen begynner.

På ulykkestidspunktet var det to personer i førerhuset, lokføreren og en konduktør.

– Konduktøren gjorde seg kjent med arbeidsplassen. Sjefkonduktøren var i en passasjervogn da ulykken skjedde, sa Dinh-Zarr.

NTSB undersøker om distraksjon kan ha spilt en rolle i det som inntraff.

– Det er standard prosedyre for oss å se på alle mobiltelefonene til alle besetningsmedlemmene, sa hun.

Undersøkelsen kan pågå fra sju til ti dager eller muligens lenger.

Fjerner togvogner

Tidligere tirsdag begynte mannskap å fjerne togvogner fra ulykkesstedet. 13 av de 14 vognene sporet av mandag morgen. Da var det 80 passasjerer og en besetning på fem om bord.

Tre mennesker mistet livet og 72 ble skadd, ti av dem alvorlig, i ulykken som fant sted på togets jomfrutur på den nye strekningen mellom Tacoma og Portland.

Avsporingen skjedde på en bro over en motorvei ved DuPont nær Olympia. Deler av togsettet havnet på motorveien der noen vogner traff fem biler og to vogntog som passerte under. Alle de omkomne og skadde var på toget.

(©NTB)