Bil har kjørt på flere fotgjengere i Melbourne

Skadeomfanget er foreløpig ukjent, ifølge politiet. Avisen Sydney Morning Herald skriver imidlertid at opptil 16 personer skal være skadd, og at et førskolebarn er blant de skadde.

Barnet, som har fått en hodeskade, er tatt med til sykehus. Tolv personer behandles på stedet, mens to andre også er tatt med til sykehus.

Ifølge avisen viste bilen ingen tegn til å bremse ned da den feide inn i en folkemengde ved et travelt veikryss.

Politiet har foreløpig ikke sagt mer enn at de «har rykket ut til en hendelse på Flinders Street mellom gatene Elizabeth og Swanston der en bil har kjørt på flere fotgjengere».

Videre heter det fra politiet at de har pågrepet bilføreren, og at de ikke kjenner til skadeomfanget for dem som er rammet.

DPA skriver at bilføreren er drapstiltalt fra tidligere, men at hendelsen ikke betegnes som terror. Sydney Morning Herald siterer på sin side en politimann på stedet på at det skal være en terrorhendelse.

Politiet har ikke bekreftet disse opplysningene.

