Kongo anklages for massakre mot folkegruppe i Kasai-provinsen

Militsen Bana Mura skal ha jevnet flere byer i Kasai-regionen med jorda. Ifølge en fersk rapport ble kvinner systematisk voldtatt og fikk underlivet lemlestet, mens barn ble hakket ned med macheter.

I byen Cinq ble et sykehus angrepet og over hundre pasienter drept, blant dem en gravid kvinne, ifølge rapporten, som er skrevet av den Paris-baserte menneskerettighetsorganisasjonen FIDH.

Byen, som tidligere hadde 10.000 innbyggere, oppgis å ha blitt helt ødelagt.

Rapporten er blant annet basert på intervjuer med 64 flyktninger som nå bor i en leir i nabolandet Angola.

– Kaos og terror

Massakrene skal ha skjedd mellom mars og august i år. Angrepene skal ha vært rettet mot den etniske gruppen luba og var et svar på et opprør fra motstandsmilitsen Kamwima Nsapu.

Denne gruppen tok til våpen mot regjeringsstyrker etter at deres leder Jean Pierre Mbandi ble drept i august 2016

FIDH anklager president Joseph Kabila for å bruke «kaos og splittelse» til å beholde makten.

– Graden av organisering og planlegging avslører en veloverveid strategi bestående av terror og ødeleggelse, skriver FIDH, som mener at målet med grusomhetene var å terrorisere luba-folket slik at de flyktet.

Kongos regjering hadde onsdag ennå ikke kommentert rapporten.

Utsatt valg

Kabila har utsatt valget i landet på ubestemt tid, samtidig som mandatet hans har utløpt.

Krigen i Kasai-regionen, som ligger over hundre mil øst for hovedstaden Kinshasa, er blitt kalt en av verdens mest glemte kriser. Området var fram til august 2016 stort sett fredelig.

FN har funnet 87 massegraver i regionen og anslår at 1,4 millioner mennesker er drevet på flukt. Den katolske kirken i Kongo har anslått at over 3.300 mennesker er drept i konflikten.

