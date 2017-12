Trump truer med Jerusalem-hevn

utenriks

– Alle disse landene, de tar våre penger og stemmer så mot oss. De tar flere hundre millioner dollar, til og med milliarder av dollar, og stemmer så mot oss, sa Trump under et regjeringsmøte onsdag kveld.

– Vi følger med på disse stemmene. La dem stemme mot oss. Vi kommer til å spare mye. Vi bryr oss ikke, sa Trump videre.

Det er FNs hovedforsamling som torsdag skal stemme over en resolusjon som tar avstand fra Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Trumps trussel kom etter at USAs FN-ambassadør tirsdag tok til Twitter og gjorde det klart at USA vil merke seg hvem som stemmer for resolusjonen.

–Torsdag vil det være en avstemning som kritiserer vårt valg. USA skal notere seg navn, var blant de hun skrev.

(©NTB)