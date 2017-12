Paven: Dagens flyktninger er som Josef og Maria

utenriks

– For mange er avreisen fylt med håp, håp for framtiden – for mange andre kan denne avreisen bare ha et navn – å overleve, sa paven.

Han sa at Maria og Josef kom til et land «hvor det ikke var noen plass for dem».

– Så mange fotspor er gjemt i fotsporene til Josef og Maria. Vi ser spor etter hele familier som tvinges til å legge ut på flukt i vår tid, sa paven. Han uttrykte håp om at alle ser Jesus i «alle som kommer inn til våre byer, inn i vår historie, inn i våre liv».

Symbolsk fødsel

– I sin armod og ydmykhet viser Jesus oss at sann styrke og ekte frihet vises gjennom å ære og støtte de svake, sa den 81 år gamle kirkelederen.

Midnattsmessen markerer overgangen fra advent til jul og er en av de viktigste seremoniene i den katolske liturgien. Tradisjonen tro kom paven inn i Peterskirken med en vandrerstav i sølv toppet med et kors. Foran ham gikk en prosesjon av kardinaler og andre viktige geistlige. Før messen begynte løftet han et klede av en spedbarnsdukke og symboliserte dermed Jesu fødsel. Etter messen plasseres dukken i julekrybben. Elleve barn fra Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika la ned blomster ved alteret.

– Julens mysterium

I en hilsen til de troende tidligere på dagen, oppfordret Frans verdens katolikker til å «stoppe opp i bønn og stillhet foran krybben og på den måten tilbe det mysteriet julen er».

Paven påkalte også «en fredens gave for verden» og ba for at bortførte prester, nonner og lekfolk slippes fri. I tillegg ba han for de mange som er rammet av den tropiske stormen som har herjet sør på Filippinene.

– Jeg vil be for folket på Mindanao. Måtte den nådige Herren ta imot de dødes sjeler og trøste dem som lider etter denne katastrofen.

