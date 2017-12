Guatemala flytter ambassade til Jerusalem

utenriks

Det mellomamerikanske landet blir dermed det første som følger USAs eksempel etter Donald Trumps omstridte anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Guatemala var også ett av ni land som stemte mot en resolusjon i FNs hovedforsamling som tok avstand fra Trumps beslutning.

Selv om både Trump og hans guatemalske kollega Jimmy Morales går inn for ambassadeflytting, har ingen av dem kunngjort noen tidsplan for flyttingen. Morales skrev på Facebook søndag at han hadde instruert utenriksdepartement til å flytte ambassaden etter at hadde samtaler med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Ingen andre land har sin ambassade i Jerusalem, men også Tsjekkia har signalisert at landet vurderer å flytte sin ambassade.

Israel gjør krav på hele Jerusalem som sin hovedstad og har okkupert den østre delen av byen, som palestinerne gjør krav på. Trumps beslutning brøt med flere tiårs diplomatisk praksis, og en rekke statsleder har gjentatte ganger sagt at Jerusalems status må avgjøres gjennom forhandlinger mellom israelerne og palestinerne.

USAs anerkjennelse utløste en bølge av sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker. Tolv palestinere har mistet livet.

